Switch, l'app Calcolatrice è superata: fate spazio a Battle Calculator! (Di sabato 7 agosto 2021) Vi ricordate di Calculator, l'applicazione Switch a pagamento che vi permetteva di avere sulla vostra console ibrida...una Calcolatrice? Ebbene, se l'uscita di quel "gioco" ha fatto clamore, preparatevi, perché un degno rivale è finalmente approdato sull'eShop di Nintendo! Si tratta di Battle Calculator e, a differenza di quanto possiate immaginare, questa volta non è solo un'altra Calcolatrice con un nome più epico. L'applicazione è un vero e proprio gioco multiplayer, il quale vi permette di sfidare i vostri amici in una sfida a colpi di matematica.

