Ragazza 18enne precipita dal balcone di un hotel | è grave ' Caduta dopo malore | forse per le droghe'

(Di sabato 7 agosto 2021) Unadi 18 anni di Prato èta daldi un, ieri sera a Riccione , e si trova ora ricoverata in ospedale a Cesena in prognosi . Secondo una prima ricostruzione dei ...

Advertising

occhio_notizie : Riccione, precipita dal balcone di un hotel: grave 18enne - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Riccione, precipita dal balcone di un hotel: grave 18enne - danieledv79 : RT @SkyTG24: Riccione, precipita dal balcone di un hotel: grave 18enne - andreastoolbox : Riccione, precipita dal balcone di un hotel: grave 18enne - SkyTG24 : Riccione, precipita dal balcone di un hotel: grave 18enne -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazza 18enne

Unadi 18 anni di Prato è precipitata dal balcone di un hotel, ieri sera a Riccione , e si trova ... Leggi anche > Nella notte laè stata sottoposta a un intervento chirurgico per le ...La... SPAGNA Ibiza, la vacanza d''inferno' della... Riccione, 12 positivi (e costretti alla quarantena) al rientro dalla vacanza spensierata Vaccinata con una sola dose 'Ma andare in ...Una ragazza di 18 anni di Prato è precipitata dal balcone di un hotel, ieri sera a Riccione, e si trova ora ricoverata in ospedale a Cesena in prognosi riservata. Secondo una ...Una ragazza di 18 anni di Prato , in vacanza a Riccione , è attualmente ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena , in prognosi ...