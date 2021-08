Pin bancomat, se commetti quest’errore ti rovini davvero (Di sabato 7 agosto 2021) E’ un errore comune che anche noi abbiamo commesso ma che rischia di rovinarti la vita: ecco di cosa si tratta Il modo peggiore per rovinarsi dal punto di vista economico? Offrire, all’improvviso, sia carta bancomat che pin segreto al primissimo sconosciuto di turno. Può sembrare da folli uno scenario del genere, ma invece è L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 7 agosto 2021) E’ un errore comune che anche noi abbiamo commesso ma che rischia di rovinarti la vita: ecco di cosa si tratta Il modo peggiore per rovinarsi dal punto di vista economico? Offrire, all’improvviso, sia cartache pin segreto al primissimo sconosciuto di turno. Può sembrare da folli uno scenario del genere, ma invece è L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

RiccardoPasqua5 : @pasquinonaz @_DAGOSPIA_ È un po'di tempo che non paga con carta di credito, visto che è da circa 2 anni che non la… - WeReAllMad_here : @disinformatico Perchè è una tua decisione, potresti tranquillamente avere un bancomat o mettere un pin e nessuno t… - FotoMonelloIt : @buzz196907 @DavidPuente Magari per non infastidire il cliente serio, la telefonata la si dovrebbe fare in modo non… - lucaparamidani : @fra_cazz0 Nei social nn ti controllano, quando usi il telefono non sanno dove sei e quando paghi col bancomat fann… - scatto_da_fermo : Avevo collega che aveva scritto il pin sul bancomat, chissà se lavora in regione ora. -