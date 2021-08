«Not Italy again» e gli altri meme sulla vittoria della 4×100 alle Olimpiadi

Advertising

Adnkronos : La #4x100m azzurra trionfa, a Londra ancora ‘incubo #Italy’. - serenel14278447 : RT @Adnkronos: La #4x100m azzurra trionfa, a Londra ancora ‘incubo #Italy’. - caroliarita : RT @AndreaPellicani: Caro #Parks il titolo “Not Italy again” l’ha fatto un giornale britannico, non noi, quindi stai tranquillo. Piuttosto,… - TakingPicture : RT @Iperbole_: PSICODRAMMA INGLESE 'Not Italy again' titola il Daily Mail, che sottolinea come sia l'ennesima beffa dopo la sconfitta ai… - Serruoge : RT @Iperbole_: PSICODRAMMA INGLESE 'Not Italy again' titola il Daily Mail, che sottolinea come sia l'ennesima beffa dopo la sconfitta ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Not Italy

Inglesi increduli In Inghilterra non hanno preso bene l'ennesima sconfitta, pesante, subita per mano dell'Italia con un quotidiano inglese che ha titolo un eloquente e stringato: "again". ...Germany will have its CureVac vaccine. Other European countries are researching too and will cross the finish line within the... Generali, Monica Alessandra Possa nell'Advisory Board...Da Wembley a Tokyo, l'Italia è diventata ormai un incubo per l'Inghilterra. "Not Italy again", è il titolo più gettonato della stampa d'Oltremanica ...Dopo la telecronaca inglese diventata virale il titolo del Daily Mail sull'oro all'Italia alla staffetta 4x100 è gustoso ...