(Di domenica 8 agosto 2021) A 70 anni è per la scomparsa del celebre artista. ÈDennis “Dee Tee” Thomas, membrodella band soul-funk di lunga data; the, nota per successi come Celebration e Get Down On It. Aveva 70 anni. Il noto artista internazionale èpacificamente nel sonno sabato nel New Jersey, dove risiedeva a Montclair, secondo una dichiarazione del suo rappresentante legale. Thomas era il sax contralto, flautista e percussionista. Leggi anche —> Vasco Rossi festeggia un evento speciale: “Non pensavo…” – VIDEO La sua ultima apparizione con il gruppo è ...

A 32 anni, Mick Jagger disse a People Magazine che avrebbe preferito esserpiuttosto che cantare "Satisfaction" a 45 anni . Ed ecco Jagger, famoso per la sua volubilità, a cantare il pezzo nel ...Le parole del cantante PerSnider , così come aveva detto in passato un'altra rockstar come ... "Niente mi manda più fuori di testa di quanti dicono che il rock sia" , ha detto il cantante ...A 70 anni è morto Dee Tee, fondatore dei Kool & the Gang: musica in lutto per la scomparsa del celebre artista.Ha fondato uno dei gruppi dell'R&B e del funk divenuti cult nell'era della disco music, la Kool & the Gang. Dennis "Dee Tee" Thomas è morto all'età di 70 anni nella sua abitazione in New Jersey. (ANSA ...