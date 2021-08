Milano, negozi e pubblici esercizi aperti in agosto: ecco quali. L'elenco (Di sabato 7 agosto 2021) Milano - agosto mese per eccellenza di vacanze e ferie. Ma anche per i negozianti. Così, per chi resta in città, Confcommercio Milano segnala sul proprio sito (confcommercioMilano.it) i negozi e pubblici esercizi associati a, Lodi, Monza e Brianza che restano aperti in questo mese. Negli elenchi, suddivisi per territorio (Milano citta', Citta' Metropolitana di Milano, provincia ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 7 agosto 2021)mese per eccellenza di vacanze e ferie. Ma anche per ianti. Così, per chi resta in città, Confcommerciosegnala sul proprio sito (confcommercio.it) iassociati a, Lodi, Monza e Brianza che restanoin questo mese. Negli elenchi, suddivisi per territorio (citta', Citta' Metropolitana di, provincia ...

Advertising

Petali_Preziosi : vieni a trovarmi nei miei negozi online #fashion #addict #style #sapevatelo #milano #shop August 07, 2021 at 04:01PM - qn_giorno : #Milano, negozi e pubblici esercizi aperti in agosto: ecco quali. L'elenco - Falla_Girare : RT @MiTomorrow: Gli elenchi sul portale dell’associazione. Barbieri: «Un pratico supporto ai consumatori» ? #milano #lombardia #negozi #co… - Petali_Preziosi : vieni a trovarmi nei miei negozi online #fashion #addict #style #sapevatelo #milano #shop August 07, 2021 at 02:59PM - Petali_Preziosi : vieni a trovarmi nei miei negozi online #fashion #addict #style #sapevatelo #milano #shop August 07, 2021 at 02:00PM -