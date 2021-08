LIVE Karate, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: si parte subito con Silvia Semeraro sul tatami (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.20 Comincia il Pool B con il confronto fra l’algerina Matoub e la svizzera Quirici. 7.19 Finisce 5-5 e senza senshu questo confronto! La turca aveva perso questo vantaggio grazie all’ippon della kazaka. Buon per Semeraro che è in testa da sola al Pool A con due punti. 7.17 Ippon della kazaka! 4-4! Che incontro, che intensità fra le due! 7.15 Ippon per Hocaoglu Akyol! Il challenge conferma il meraviglioso calcio al volto della turca che passa in vantaggio per 4-1. 7.13 Botta e risposta: va avanti la turca con un bel pugno ad altezza media, risponde la kazaka trovando un bel controtempo. 1-1 a ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.20 Comincia il Pool B con il confronto fra l’algerina Matoub e la svizzera Quirici. 7.19 Finisce 5-5 e senza senshu questo confronto! La turca aveva perso questo vantaggio grazie all’ippon della kazaka. Buon perche è in testa da sola al Pool A con due punti. 7.17 Ippon della kazaka! 4-4! Che incontro, che intensità fra le due! 7.15 Ippon per Hocaoglu Akyol! Il challenge conferma il meraviglioso calcio al volto della turca che passa in vantaggio per 4-1. 7.13 Botta e risposta: va avanti la turca con un bel pugno ad altezza media, risponde la kazaka trovando un bel controtempo. 1-1 a ...

