Kate Middleton e William preoccupati per George: colpa di Harry (Di sabato 7 agosto 2021) Kate Middleton e William sono sempre più preoccupati per George. A svelarlo è News Weekly, secondo cui i Cambridge avrebbero forti dubbi riguardo il futuro del loro primogenito. Tutto a causa delle ultime rivelazioni di Harry che, ormai lontano dalla Royal Family, ha criticato pubblicamente l'educazione reale ricevuta negli anni della sua crescita. Harry ha parlato di "dolore genetico", riferendosi all'educazione ricevuta da Carlo che, a quanto pare, sarebbe stato molto duro e freddo con i figli anche dopo la morte di Lady Diana. Un atteggiamento che avrebbe causato ...

