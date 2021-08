Irriconoscibile Chamizo Va subito sotto 4 - 0 e perde anche il bronzo (Di sabato 7 agosto 2021) Chiusura che peggio non si può per Frank Chamizo: il lottatore azzurro, dopo aver perso la possibilità di accedere alla finale dei 74 kg, non riesce nemmeno ad accedere al podio. Il bronzo va in ... Leggi su quotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Chiusura che peggio non si può per Frank: il lottatore azzurro, dopo aver perso la possibilità di accedere alla finale dei 74 kg, non riesce nemmeno ad accedere al podio. Ilva in ...

Advertising

Riccard62834742 : RT @azzurridigloria: Nulla da fare per Frank #Chamizo Marquez, irriconoscibile nell'ultimo incontro contro #USA Dake. 5-0 per l'americano,… - azzurridigloria : Nulla da fare per Frank #Chamizo Marquez, irriconoscibile nell'ultimo incontro contro #USA Dake. 5-0 per l'america… -

Ultime Notizie dalla rete : Irriconoscibile Chamizo Irriconoscibile Chamizo Va subito sotto 4 - 0 e perde anche il bronzo Spento, passivo, con la testa altrove: Chamizo non è sembrato nemmeno un lontano parente di quel lottatore capace di vincere due mondiali e un bronzo olimpico. Contro Kadzimahamedau, l'azzurro è ...

Irriconoscibile Chamizo Va subito sotto 4-0 e perde anche il bronzo Quotidiano.net Irriconoscibile Chamizo Va subito sotto 4-0 e perde anche il bronzo Chiusura che peggio non si può per Frank Chamizo: il lottatore azzurro, dopo aver perso la possibilità di accedere alla finale dei 74 kg, non riesce nemmeno ad accedere al podio. Il bronzo va in Ameri ...

Spento, passivo, con la testa altrove:non è sembrato nemmeno un lontano parente di quel lottatore capace di vincere due mondiali e un bronzo olimpico. Contro Kadzimahamedau, l'azzurro è ...Chiusura che peggio non si può per Frank Chamizo: il lottatore azzurro, dopo aver perso la possibilità di accedere alla finale dei 74 kg, non riesce nemmeno ad accedere al podio. Il bronzo va in Ameri ...