Inter, cambia tutto il mercato: Dumfries supera Nandez (Di sabato 7 agosto 2021) Dumfries preferito a Nandez dall'Inter È in continua evoluzione il calciomercato dell'Inter. Il club nerazzurro aveva quasi definito l'arrivo di Nahitan Nandez, ma ora con la sempre più probabile cessione di Lukaku, i dirigenti nerazzurri hanno messo in standby l'affare e riacceso i riflettori su Dumfries che ora è in cima alle priorità del club. "In occasione dei colloqui con l'Inter per il prestito di Andrea Pinamonti all'Empoli, Mino Raiola ha colto l'occasione per rimettere in piedi l'operazione Denzel Dumfries. L'agente ...

