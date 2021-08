I Am Jesus Christ è un divino simulatore di Messia in un nuovo video gameplay in Unreal Engine (Di sabato 7 agosto 2021) Nella giornata di oggi, gli sviluppatori di SimulaM hanno pubblicato un nuovo video gameplay dedicato al loro tanto chiacchierato titolo, il simulatore di Messia, I Am Jesus Christ. Nel caso non lo conosceste, I Am Jesus Christ è un titolo che vi metterà nei panni di Gesù e vi permetterà di rivivere la sua intera vita, dalla nascita alla resurrezione. Avrete la possibilità di compiere diversi miracoli, incontrare persone e apostoli e perfino esorcizzare e combattere i demoni che vi ostacoleranno. Com'è chiaro, il titolo potrà vantare un ... Leggi su eurogamer (Di sabato 7 agosto 2021) Nella giornata di oggi, gli sviluppatori di SimulaM hanno pubblicato undedicato al loro tanto chiacchierato titolo, ildi, I Am. Nel caso non lo conosceste, I Amè un titolo che vi metterà nei panni di Gesù e vi permetterà di rivivere la sua intera vita, dalla nascita alla resurrezione. Avrete la possibilità di compiere diversi miracoli, incontrare persone e apostoli e perfino esorcizzare e combattere i demoni che vi ostacoleranno. Com'è chiaro, il titolo potrà vantare un ...

Quarant'anni di "Jesus Christ Superstar" Today I Am Jesus Christ, il simulatore di Messia si mostra in un nuovo gameplay in Unreal Engine Gli sviluppatori di SimulaM hanno condiviso un nuovo gameplay di I Am Jesus Christ nel quale vengono mostrati i miglioramenti dell'Unreal Engine.

I Am Jesus Christ: c'è anche Giovanni Battista nel video sul gameplay free roaming SimulaM ci conduce sulle rive del fiume Giordano per ricostruire l'incontro tra il Messia e Giovanni Battista con un video gameplay di I Am Jesus Christ ...

