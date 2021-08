Green Pass e minori: cosa fare con i figli tra i 12 e i 16 anni tra vaccini e tamponi (Di sabato 7 agosto 2021) Roma, 7 agosto 2021 - Green Pass e minori . Come fare quando si hanno figli piccoli? Proviamo a fare un po' di chiarezza. Dunque, possono avere la certificazione verde anche i minorenni e i bambini. ... Leggi su lanazione (Di sabato 7 agosto 2021) Roma, 7 agosto 2021 -. Comequando si hannopiccoli? Proviamo aun po' di chiarezza. Dunque, possono avere la certificazione verde anche i minorenni e i bambini. ...

Advertising

borghi_claudio : Questa è la cosa più vergognosa del decreto green pass a scuola e soltanto @BelpietroTweet ha il coraggio di scrive… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : La crescita decelera! Il green pass funziona prima di entrare in vigore! Occhio però perché se invece accelera sarà… - MaIoNonSoMica : @Dischivolanti @violalaviola Guarda, in questo momento credo che tutti stiano cercando il miglior modo di organizza… - Giusepp82922998 : @Corriere il green pass italiano è una cagata pazzesca. Infettatevi ovunque purché abbiate il foglio degli scemi ?? -