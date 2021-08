Leggi su vanityfair

(Di sabato 7 agosto 2021) In una notte di primavera, seduti a un tavolo di pietra, sotto una pergola, una ragazza di ventun anni e un ragazzino di dodici domandano al loro padre che cosa ricorda dei suoi primi anni di vita. Lui prende a raccontare, e si accorge, mentre racconta, che tutto suona remoto, remotissimo. Firenze negli anni della Seconda guerra mondiale! Quanto tempo è passato? Eppure lui lo sente ancora, il polverio che sale dalle macerie. Il suono di un tram all’inizio dell’estate. Nomi curiosi, improbabili ma familiari come Melisenda, Tristano, Berlindo, Vergiana. Un piccolo gatto nero di pezza, con due perline al posto degli occhi. Una domanda fatta, a cinque anni, alla nonna: «Nonna, quando si muore è inverno?». La passione per i libri, che prende il posto dei giochi infantili, soldatini di piombo o di cartapesta, figurine. «Ci fu un giorno, anzi una notte, in cui leggere mi travolse». Il romanzo era Cime tempestose. «Quella notte non finiva mai. Volevo andare avanti a ogni costo, precipitare a capofitto nella storia, che era anche la prima storia d’amore ad avermi conquistato». I soldati americani che passano davanti casa – «Il colore della loro divisa mi sembrava magnifico, incomparabile con qualsiasi altro, portatore di un mondo diverso come la carne del corned beef in quelle perfette lattine che si aprivano girando una chiavetta». Le note del Bolero, i concerti della domenica al Comunale di Firenze. Un glicine fiorito: il colore resta fissato, per sempre, nella retina. «La memoria è fatta in prevalenza di buchi, come un territorio crivellato di crateri vulcanici ormai inattivi», annota Roberto Calasso – scrittore, fondatore della casa editrice Adelphi –, lasciando in disordine i propri ricordi, nelle pagine di un volumetto, Memè Scianca, arrivato in libreria giovedì scorso, la mattina dopo la sua morte.