Empoli, un giocatore rientra in gruppo dopo essere guarito dal Covid (Di sabato 7 agosto 2021) . L’annuncio sui social del club Attraverso un tweet postato nella serata di oggi, l’Empoli ha reso noto che un giocatore, che precedentemente aveva contratto il Covid, è risultato negativo al nuovo tampone. Il calciatore è stato già reintegrato in gruppo. Empoli FC comunica che, a seguito degli ultimi controlli effettuati, un calciatore precedentemente positivo al Covid-19 è risultato negativo e sarà reintegrato nel gruppo squadra dopo aver svolto i controlli previsti dal protocollo per la regolare ripresa dell’attività agonistica ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021) . L’annuncio sui social del club Attraverso un tweet postato nella serata di oggi, l’ha reso noto che un, che precedentemente aveva contratto il, è risultato negativo al nuovo tampone. Il calciatore è stato già reintegrato inFC comunica che, a seguito degli ultimi controlli effettuati, un calciatore precedentemente positivo al-19 è risultato negativo e sarà reintegrato nelsquadraaver svolto i controlli previsti dal protocollo per la regolare ripresa dell’attività agonistica ...

