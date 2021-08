Effetto variante sull'economia, Confindustria frena gli entusiasmi di Draghi e Istat (Di sabato 7 agosto 2021) Secondo gli imprenditori al rimbalzo di giugno seguirà un calo dello 0,7% della produzione industriale nel mese di luglio. L'agognata ripartenza potrebbe tardare ancora Leggi su tg.la7 (Di sabato 7 agosto 2021) Secondo gli imprenditori al rimbalzo di giugno seguirà un calo dello 0,7% della produzione industriale nel mese di luglio. L'agognata ripartenza potrebbe tardare ancora

Advertising

RobertoBurioni : Però non fate l’errore di considerare questo un effetto negativo dei vaccini: senza vaccini la variante non potrebb… - Matteo18110667 : RT @pigidimitri: In Puglia 8k disdette. In tv dicono effetto variante... Devo crederci? #GreenpassObbligatorio - pigidimitri : In Puglia 8k disdette. In tv dicono effetto variante... Devo crederci? #GreenpassObbligatorio - Antigon25386936 : @AlbertoLetizia2 Il #GreenpassObbligatorio, è previsto per gli universitari ed avrà un effetto molto impattante: s… - machescuola : “ Con la variante Delta l’effetto di abbattimento della trasmissione virale nei soggetti vaccinati sarebbe minore”… -