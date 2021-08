Dopo Bonazzoli e Caprari, la Salernitana si prepara ad accogliere Chabot (Di sabato 7 agosto 2021) Il tratto di strada che da Genova, sponda blucerchiata, conduce a Salerno si sta rivelando particolarmente trafficato in questo mercato. Dopo aver raggiunto l’intesa per il trasferimento di Bonazzoli e di Caprari, la Sampdoria è pronta a intessere un’altra operazione con la Salernitana. L’ultimo nome messo al centro delle trattative è quello del difensore tedesco Julian Chabot. Chabot verso la Salernitana Secondo quanto riportato da Repubblica, l’operazione sarebbe ormai in fase di definizione, con un accordo di massima che sarebbe già stato raggiunto tra le parti. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 7 agosto 2021) Il tratto di strada che da Genova, sponda blucerchiata, conduce a Salerno si sta rivelando particolarmente trafficato in questo mercato.aver raggiunto l’intesa per il trasferimento die di, la Sampdoria è pronta a intessere un’altra operazione con la. L’ultimo nome messo al centro delle trattative è quello del difensore tedesco Julianverso laSecondo quanto riportato da Repubblica, l’operazione sarebbe ormai in fase di definizione, con un accordo di massima che sarebbe già stato raggiunto tra le parti. ...

