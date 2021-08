Continua l'ondata di caldo torrido: nella piana di Catania temperature sino a 43 gradi (Di sabato 7 agosto 2021) Non concede grandi pause il caldo che attanaglia la Sicilia e la provincia di Catania. Ad affermarlo è l'esperto Francesco Nucera di 3bmeteo che ha tratteggiato una settimana di gran caldo per via di ... Leggi su cataniatoday (Di sabato 7 agosto 2021) Non concede grandi pause ilche attanaglia la Sicilia e la provincia di. Ad affermarlo è l'esperto Francesco Nucera di 3bmeteo che ha tratteggiato una settimana di granper via di ...

Advertising

FAspromonti : Se continua, per via della IV ondata in arrivo e della V in preparazione, questa corsa folle alle restrizioni, un b… - kronos_662000 : @fdragoni Seconda ondata di fallimenti. La guerra continua.... - LKSilvia : @adrianamusella @Palazzo_Chigi @robersperanza @piersileri In molti aeroporti richiedono oltre alla vaccinazione anc… - kronos_662000 : @lameduck1960 Seconda ondata di fallimenti in arrivo, la guerra continua... - RAFFAELEASCOLE1 : RT @fanpage: Continua ad arretrare la pandemia di Covid-19 in Inghilterra dopo l'impennata di nuovi casi registrata all'inizio di luglio. h… -