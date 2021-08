CDM – Insigne segue i consigli dell’amico Donnarumma: Ecco l’aumento chiesto a De Laurentiis (Di sabato 7 agosto 2021) Il rinnovo di Lorenzo Insigne tiene il Napoli in apprensione. Il futuro del capitano resta un argomento caldo, caldissimo. Il contratto di Lorenzo Insigne scadrà tra dieci mesi e ancora non c’è traccia di rinnovo o cessione. Il futuro è ancora tutto da scrivere intanto a Castel Di Sangro Insigne è finalmente a disposizione di Luciano Spalletti. Il capitano ha svolto anche il primo allenamento agli ordini del tecnico di Certaldo. L’edizione odierna del Corriere del mezzogiorno sul rinnovo di Lorenzo Insigne scrive: ” “La cifra che Lorenzo Insigne ha in mente (almeno un milione in più rispetto all’ingaggio ... Leggi su napolipiu (Di sabato 7 agosto 2021) Il rinnovo di Lorenzotiene il Napoli in apprensione. Il futuro del capitano resta un argomento caldo, caldissimo. Il contratto di Lorenzoscadrà tra dieci mesi e ancora non c’è traccia di rinnovo o cessione. Il futuro è ancora tutto da scrivere intanto a Castel Di Sangroè finalmente a disposizione di Luciano Spalletti. Il capitano ha svolto anche il primo allenamento agli ordini del tecnico di Certaldo. L’edizione odierna del Corriere del mezzogiorno sul rinnovo di Lorenzoscrive: ” “La cifra che Lorenzoha in mente (almeno un milione in più rispetto all’ingaggio ...

