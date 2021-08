Uomini e Donne gossip, Ida Platano si è fidanzata? (Di venerdì 6 agosto 2021) Interrogata per l’ennesima volta su Instagram in merito alla sua attuale situazione sentimentale, Ida Platano ha svelato una volta per tutte come stanno davvero le cose e se è vero quello che si mormora sul web, cioè che ha trovato l’amore o quanto meno un uomo che le piace e che ha iniziato a frequentare. Da ciò, del resto, dipende anche la presenza della dama nella prossima stagione del trono over di Uomini e Donne. Uomini e Donne, Ida Platano ha un nuovo amore? Una cosa appare certa a quanti seguono le vicende sentimentali di Ida Platano sin da quando la quarantenne ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 6 agosto 2021) Interrogata per l’ennesima volta su Instagram in merito alla sua attuale situazione sentimentale, Idaha svelato una volta per tutte come stanno davvero le cose e se è vero quello che si mormora sul web, cioè che ha trovato l’amore o quanto meno un uomo che le piace e che ha iniziato a frequentare. Da ciò, del resto, dipende anche la presenza della dama nella prossima stagione del trono over di, Idaha un nuovo amore? Una cosa appare certa a quanti seguono le vicende sentimentali di Idasin da quando la quarantenne ...

