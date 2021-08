Udinese | detenzione e spaccio di stupefacenti | arrestate due persone

(Di venerdì 6 agosto 2021) UDINE – I finanzieri del Comando Provinciale di Udine hanno tratto in arresto dueresponsabili didi sostanze. Gli arrestati sono P.A. di anni 24 e V.L. di anni 30, entrambi residenti nel comune di Manzano (UD), sorpresi nelle loro abitazioni con ecstasy in polvere (254 grammi) e ulteriori 406 pastiglie. L’indagine è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria che, in un primo momento, ha rivolto la propria attenzione nei confronti di P.A., di origine albanese, già noto alle forze dell’ordine e gravato da precedenti di polizia. L’intervento è stato effettuato ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Udinese detenzione

L'Opinionista

Nel pomeriggio di ieri gli agenti delle Volanti della Questura di Udine hanno arrestato un 24enneperdi droga ai fini di spaccio. Il giovane, a maggio, era stato affidato in prova al servizio sociale. Nella tarda mattinata del 21 luglio una Volante della Questura lo ha ......gli agenti delle Volanti della Questura di Udine hanno condotto in carcere un cittadino... Il 24enne era stato quindi deferito all'Autorità Giudiziaria perillecita ai fini di spaccio ...UDINE - I finanzieri del Comando Provinciale di Udine hanno tratto in arresto due persone responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.Nel pomeriggio di ieri gli agenti delle Volanti della Questura di Udine hanno tradotto in carcere un cittadino udinese 24enne, in esecuzione di un’ordinanza di sospensione dell’affidamento in prova al ...