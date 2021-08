(Di venerdì 6 agosto 2021) “, vial”. Il presidente della Repubblica Sergiohato il presidente del Coni, Giovanni, per complimentarsi per le prestazioni degli azzurri alle Olimpiadi di, dove l’Italia ha conquistato 10 ori e stabilito il nuovo record di medaglie. Il Capo dello Stato si è poi complimentato con il presidente della Fidal Stefano Mei e ha parlato con Federica Pellegrini, neo eletta rappresentate degli atleti al Cio, che erano a fianco diallo stadio Olimpico di...

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - Eurosport_IT : Terza medaglia d'oro nell'atletica a Tokyo 2020: eguagliato il record di Los Angeles 1984 ???????????… - zazoomblog : Tokyo 2020 Mattarella chiama Malagò: “Bravissimi vi aspetto al Quirinale” - #Tokyo #Mattarella #chiama #Malagò: - PierBassi : RT @Gazzetta_it: Olimpiadi: #Italia, il trionfo è servito! L'atletica e il karate fanno impazzire il Paese, tre gli ori oggi -

E l'Olimpico disuona "Volare". Se non fossimo qui, se ce lo avessero solo raccontato, non ci avremmo creduto mai. L'arrivo vincente di una formidabile 4x100 - Ansa'La più grande Olimpiade di sempre'. Esulta così il presidente del Coni, Giovanni Malago', dopo l'oro della 4x100 che porta a 38 i podi azzurri a, record olimpico assoluto. ( IL MEDAGLIERE - TUTTE LE MEDAGLIE DEGLI ITALIANI -, LO SPECIALE DI SKY TG24 ) approfondimento Da Samele alla staffetta 4x100, le medaglie ...BEN 3 LOMBARDI SUL PODIO NELLA STAFFETTA 4X100 (mi-lorenteggio.com) Milano, 6 agosto 2021- “Con la grande performance d’oro di Luigi Busà nel karate, superiamo le medaglie ottenute a Roma nel ’60 e a ...“Bravissimi, vi aspetto al Quirinale”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, per complimentarsi per le prestazioni degli azzurri alle Ol ...