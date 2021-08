Sanremo 2022 | Amadeus fa il tris | la Rai scommette ancora su di lui

(Di venerdì 6 agosto 2021) Parola d'ordine: continuità. A condurre la 72esima edizione del Festival disarà per il terzo anno consecutivo, che metterà così a segno una triplete di quelle riuscite solo altre due volte nella storia della kermesse - a Carlo Conti e a Claudio Cecchetto - ed entrerà nelle annali della tv. Il nuovo amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, e il direttore di Rai1 Stefano Coletta hanno deciso di riaffidargli la direzione artistica e la conduzione e già dopo la pausa estivasi metterà al lavoro per cominciare la selezione dei brani che approderanno in gara dal 1° al 5 febbraio. Ecco ...

... Alessandria, Genova, Milano, Palazzolo Acreide, Pesaro, Roma,e Torino . Non ha superato ... I Maneskin e gli altri vincitori Il Paese ospitante per l'edizioneè l'Italia, perché quest'anno,...... successivamente infatti, dovranno essere selezionati i presentatori e contemporaneamente dovrà essere organizzato il Festival di, previsto per i primi di febbraio. - Consigliato per te -...06 ago 2021 - Definitivamente fuori dai giochi sei città che avevano inizialmente avanzato la propria candidatura.L’Emilia-Romagna continua a sperare di poter ospitare la manifestazione: i due capoluoghi devono vedersela con città come Milano, Roma, Torino e Genova ...