San Giorgio a Cremano, un monumento dedicato a operai morti in eccidio Pietrarsa (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La città di San Giorgio a Cremano (Napoli), ricorda la strage avvenuta nell'opificio ferroviario di Pietrarsa del 6 agosto 1863 in cui persero la vita alcuni operai in difesa del posto di lavoro. A distanza di 158 anni, questa mattina è stato scoperto un monumento con la scritta dedicata al sacrificio di quei lavoratori per volontà dell'amministrazione che già nel 2015 decise di intitolare loro una strada, via Martiri di Pietrarsa, facendo diventare San Giorgio a Cremano l'unica città d'Italia ad avere tale ...

