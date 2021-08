Salerno, quasi terminato l’ampliamento della SP 142 fra Moio e Campora (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Provincia di Salerno sta per concludere i lavori di ampliamento della sede stradale lungo la SP 142, nel tratto tra Moio della Civitella e Campora, intervento di oltre 600 mila euro che completa l”Adeguamento Funzionale per il Miglioramento del Collegamento Vallo della Lucania (SS 18 Var.) – Atena Lucana (A3 SA-RC) – I° Lotto Adeguamento e Messa in Sicurezza SP 142”. “Abbiamo realizzato oltre il 70% delle opere – dichiara il presidente della Provincia Michele Strianese – e siamo ormai prossimi alla conclusione. Sono ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La Provincia dista per concludere i lavori di ampliamentosede stradale lungo la SP 142, nel tratto traCivitella e, intervento di oltre 600 mila euro che completa l”Adeguamento Funzionale per il Miglioramento del Collegamento ValloLucania (SS 18 Var.) – Atena Lucana (A3 SA-RC) – I° Lotto Adeguamento e Messa in Sicurezza SP 142”. “Abbiamo realizzato oltre il 70% delle opere – dichiara il presidenteProvincia Michele Strianese – e siamo ormai prossimi alla conclusione. Sono ...

