Roma, Florenzi in uscita: piace ad una big italiana

L'avventura di Alessandro Florenzi con la maglia della Roma è destinata a interrompersi nuovamente. Dopo il rientro dal prestito al PSG, il terzino Romano sta cercando una nuova sistemazione. In Italia piace molto all'Inter di Simone Inzaghi, che con il suo 3-5-2, agevolerebbe molto le caratteristiche di Florenzi. Inoltre, alla Roma piace Danilo D'Ambrosio che potrebbe essere inserito nella trattativa. All'estero invece piace molto al Siviglia, anche se, l'ingaggio molto alto di Florenzi, ha raffreddato la pista spagnola.

