Poste Italiane, multa di 11 milioni da Antitrust: “Contratti gravosi e condotte abusive” verso una società distributrice a Napoli (Di venerdì 6 agosto 2021) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per oltre 11 milioni di euro Poste Italiane per abuso di dipendenza economica. L’Antitrust ha riscontrato irregolarità in alcuni Contratti stipulati con Soluzioni Srl, una società che per molti anni ha svolto, per conto di Poste Italiane, il servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza nella città di Napoli. In particolare, si legge nel comunicato dell’Autorità, a far scattare la sanzione sarebbero state le “clausole ingiustificatamente gravose nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per oltre 11di europer abuso di dipendenza economica. L’ha riscontrato irregolarità in alcunistipulati con Soluzioni Srl, unache per molti anni ha svolto, per conto di, il servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza nella città di. In particolare, si legge nel comunicato dell’Autorità, a far scattare la sanzione sarebbero state le “clausole ingiustificatamente gravose nei ...

Advertising

V4R4N4 : madonna poste italiane - CamilloCuomo : @PosteSpedizioni Semplicemente entrare in contatto reale con Poste Italiane e ricevere informazioni circa il pacco RR346123358TR - infoiteconomia : A Piazza Affari è tempo di semestrali: volano gli utili di Poste Italiane e Intesa Sanpaolo - DividendProfit : Antitrust: sanzione di oltre 11 mln a Poste Italiane per abuso di dipendenza economica - FrontieraRieti : Fiamignano è uno dei piccoli comuni della provincia di Rieti scelto da Poste Italiane per presentare ai cittadini i… -