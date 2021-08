L'Italia si colora d'oro con la 4x100. Tortu: 'Eravamo convinti di farcela' (Di venerdì 6 agosto 2021) L'ultimo frazionista: 'Quel centesimo di vantaggio va diviso per quattro'. Jacobs: 'Ancora non mi sono reso conto di aver vinto una gara, figuriamoci ... Leggi su today (Di venerdì 6 agosto 2021) L'ultimo frazionista: 'Quel centesimo di vantaggio va diviso per quattro'. Jacobs: 'Ancora non mi sono reso conto di aver vinto una gara, figuriamoci ...

Advertising

ALan__61 : Problema ferie, poi a fine agosto si colora l'Italia. #noncérimedio - ladyfavolosa2 : Ciaooo belli oggi il cielo d’Italia si colora di VERDEEEEE 06-08-2021 #GreenpassObbligatorio #greenpass #6agosto #ita - AntonioDonatoPa : RT @MarcelloManca3: L'Italia che vince! L'uomo più veloce del mondo e l'uomo che vola più in alto al mondo sono italiani! Che emozione l… - ezzo24 : RT @MarcelloManca3: L'Italia che vince! L'uomo più veloce del mondo e l'uomo che vola più in alto al mondo sono italiani! Che emozione l… - MarcelloManca3 : L'Italia che vince! L'uomo più veloce del mondo e l'uomo che vola più in alto al mondo sono italiani! Che emozio… -