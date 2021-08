Laporta: «Non ci sono speranze che messi resti a Barcellona» (Di venerdì 6 agosto 2021) Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato in conferenza stampa all’Auditorium del Camp Nou per spiegare i motivi del mancato rinnovo di messi. Accanto a lui i principali dirigenti del Barça: Mateu Alemany e Ramon Planes. «sono qui per spiegare i motivi per cui si è arrivati alla situazione di messi. L’esito non è stato positivo, perché gli incassi e la massa sportiva rappresentano una voce importante nel bilancio e noi non abbiamo un margine per i salari che rispettino i limiti dalla Liga. I debiti del club sono importanti, i numeri sono peggiori di quanto ci ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 6 agosto 2021) Il presidente del, Joan, ha parlato in conferenza stampa all’Auditorium del Camp Nou per spiegare i motivi del mancato rinnovo di. Accanto a lui i principali dirigenti del Barça: Mateu Alemany e Ramon Planes. «qui per spiegare i motivi per cui si è arrivati alla situazione di. L’esito non è stato positivo, perché gli incassi e la massa sportiva rappresentano una voce importante nel bilancio e noi non abbiamo un margine per i salari che rispettino i limiti dalla Liga. I debiti del clubimportanti, i numeripeggiori di quanto ci ...

Advertising

ZZiliani : È ufficiale anche per il #Times: il Tribunale di Madrid non conta una mazza. #Superlega #Agnelli #Perez #Laporta - susydigennaro : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Laporta spiega l'addio di Messi: 'Non abbiamo margine, situazione finanziaria nefasta' - cmdotcom : #Barcellona, la conferenza stampa di #Laporta e le parole su #Messi - napolimagazine : BARCELLONA - Laporta spiega l'addio di Messi: 'Non abbiamo margine, situazione finanziaria nefasta' - apetrazzuolo : BARCELLONA - Laporta spiega l'addio di Messi: 'Non abbiamo margine, situazione finanziaria nefasta' -