Inzaghi tra amarezza, rabbia e delusione, ma no alle dimissioni (Di venerdì 6 agosto 2021) Simone Inzaghi incredulo per quanto sta avvenendo con Lukaku Appena diventato l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi ha chiamato uno ad uno quelli che sarebbero diventati i suoi giocatori. Tra quelli con cui l’allenatore piacentino ha tenuto i maggiori contatti c’è sicuramente Romelu Lukaku, che oggi è con un piedi fuori dal club nerazzurro e con uno dentro al Chelsea. “delusione, amarezza, rabbia. Per una situazione che mai e poi mai si sarebbe aspettato di vivere. E seri problemi da affrontare quando la stagione è appena agli albori. Il contesto relativo ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Simoneincredulo per quanto sta avvenendo con Lukaku Appena diventato l’natore dell’Inter, Simoneha chiamato uno ad uno quelli che sarebbero diventati i suoi giocatori. Tra quelli con cui l’natore piacentino ha tenuto i maggiori contatti c’è sicuramente Romelu Lukaku, che oggi è con un piedi fuori dal club nerazzurro e con uno dentro al Chelsea. “. Per una situazione che mai e poi mai si sarebbe aspettato di vivere. E seri problemi da affrontare quando la stagione è appena agli albori. Il contesto relativo ...

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi tra Vacanze terminate: Cellino è a Brescia per i nodi di mercato Lo chiede la piazza, lo chiede anche Pippo Inzaghi che ha bisogno di forze fresche da inserire in ... Nonostante il tecnico stia cercando di fare quadrato tra lui, lo staff e la squadra , come dimostra ...

Un top player Juve all'Inter per "dimenticare" Lukaku? Rinnovo o cessione? Dybala è appeso ad un filo tra il ricco rinnovo di contratto, a due zeri, o l'...ai tifosi nerazzurri di stare più tranquilli circa il futuro ma anche e soprattutto a Simone Inzaghi ...

Lukaku tra Inter e Chelsea: colloquio con Inzaghi Tuttosport Lukaku: il Chelsea vorrebbe rilanciare con 120 milioni di euro e una contropartita tecnica Il Chelsea non arriverebbe ai 130 milioni cash richiesti dall'Inter, ma vorrebbe comunque proporre un giocatore a scelta tra gli esuberi ...

Mercato – Inter divisa tra Vlahovic e Zapata, ma rimane spazio per un secondo colpo Il centravanti serbo è quello che più intriga in prospettiva futura il club nerazzurro, mentre Zapata piace per caratteristiche fisiche ma viene da un'annata non proprio esaltante. Il vero ostacolo ch ...

