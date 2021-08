Green pass scuola, quando scatta stop stipendio (Di venerdì 6 agosto 2021) Green pass obbligatorio in Italia per tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione). E’ quanto prevede il decreto che disciplina il Green pass per scuola e trasporti che ha avuto ieri il semaforo verde dal Consiglio dei ministri. Previsto lo stop allo stipendio per i docenti dopo 5 giorni di assenza. “Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 agosto 2021)obbligatorio in Italia per tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione). E’ quanto prevede il decreto che disciplina ilpere trasporti che ha avuto ieri il semaforo verde dal Consiglio dei ministri. Previsto loalloper i docenti dopo 5 giorni di assenza. “Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass: Salvini, abbiamo salvato le vacanze Roma, 06 ago 08:16 - Il leader della Lega, Matteo Salvini, in una intervista al "Corriere della Sera" si dice soddisfatto: "Rispetto alle ipotesi di partenza...

Bollettino vaccini covid oggi 6 agosto/ 70.5 milioni di somministrazioni Facciamo il punto sulla campagna di vaccinazione in Italia con il bollettino vaccini covid aggiornato ad oggi, venerdì 6 agosto 2021 , giorno di entrata in vigore del Green Pass per varie realtà commerciali. A poco più di sette mesi dall'avvio della campagna di somministrazioni, in Italia siamo giunti a quota 70.5 milioni di inoculazioni, il che significa che nelle ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass obbligatorio dal 6 agosto: tutte le regole Dal 6 agosto è obbligatorio presentare il green pass per usufruire di alcuni servizi come bar e ristoranti al chiuso, palestre e piscine, eventi e convegni ...

Da oggi certificazione verde anche per accedere all’ospedale Oggi è il giorno del green pass, anche per i visitatori dell’ospedale di Cona. Le modalità di ingresso nel nosocomio cittadino sono già mutate lo scorso 21 giugno, quando è stata consentita la ...

