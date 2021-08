Green pass: Le sanzioni per chi non rispetta le regole (Di venerdì 6 agosto 2021) Ma cosa rischia chi non rispetta le regole? Ci sono sanzioni? E a quanto ammontano? “I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni”, ha precisato Palazzo Chigi dopo il varo dell’ultimo decreto ... Leggi su udine20 (Di venerdì 6 agosto 2021) Ma cosa rischia chi nonle? Ci sono? E a quanto ammontano? “I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione delsono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni”, ha precisato Palazzo Chigi dopo il varo dell’ultimo decreto ...

Advertising

borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - borghi_claudio : Se la maggioranza procederà su una strada contraria a costituzione e trattati non rimane che il ricorso all'impugna… - Maxxx54785910 : RT @InMonsterland: Siete pronti a prenotare dove chiedono il green pass e poi non presentarvi? - annideiricordi : @LaZebraAPuah @stammiLontano È sconvolgente! L'obbligatorietà dovrebbe essere estesa a tutto il personale che lavor… -