Green Pass Lazio e Roma, da oggi i controlli nei ristoranti e bar al chiuso (Di venerdì 6 agosto 2021) E' oggi, venerdì 6 agosto, la giornata del Green Pass. Il Certificato verde fa il suo debutto ufficiale e nella Capitale – così come nel resto d'Italia – scattano i primi controlli per verificarne l'utilizzo. Da oggi, infatti, per sedersi al chiuso in un locale, andare ad una mostra, accedere a palestre o piscine ma anche partecipare ad un convengo sarà obbligatorio mostrare il lasciaPassare verde. Il Lazio però – almeno per la prima settimana – allenta i controlli, saranno svolti ma senza troppo rigore. Leggi anche: ...

