Green pass anche per le Rsa piemontesi (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Green pass sarà necessario anche per l'ingresso nelle Rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali e ospedali. Lo ha dichiarato la Regione Piemonte che ha recepito le linee guida del ministero della Salute e inviato una circolare alle direzioni generali delle aziende sanitarie e ai gestori."Negli ultimi mesi, grazie alla grande attenzione di tutti, in primis operatori e famigliari, per proteggere le persone più fragili, le Rsa e le strutture sanitarie in generale sono diventate tra i luoghi più sicuri – osserva l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi -. Come Regione abbiamo voluto immediatamente divulgare la nota ...

