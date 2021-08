Giallo nel palermitano, 51enne trovato morto in casa (Di venerdì 6 agosto 2021) Un 51enne è stato trovato morto nella sua casa a Prizzi nel palermitano. Il corpo era riverso per terra con accanto alcuni cocci di vetro. In casa con lui la compagna che è stata ascoltata tutta la notte dagli inquirenti. L’ipotesi più probabile sarebbe quella di un omicidio al termine di una lite. Sul posto i carabinieri della compagnia di Lercara Friddi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 agosto 2021) Unè statonella suaa Prizzi nel. Il corpo era riverso per terra con accanto alcuni cocci di vetro. Incon lui la compagna che è stata ascoltata tutta la notte dagli inquirenti. L’ipotesi più probabile sarebbe quella di un omicidio al termine di una lite. Sul posto i carabinieri della compagnia di Lercara Friddi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Giallo nel Cadavere di un uomo trovato in un casolare: è giallo Il corpo dell'uomo nel pomeriggio è stata trasferito dai servizi funebri, mentre sono ancora in corso tutte le valutazioni del caso per scoprire la sua reale identità e le cause che hanno portato al ...

