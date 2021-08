Fvg edilizia scolastica. Pizzimenti: interventi plessi scolastici paritari (Di venerdì 6 agosto 2021) È stato approvato dalla Giunta regionale il Regolamento per la definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione, l’erogazione e la rendicontazione dei contributi ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, a sostegno delle spese per interventi di investimento. Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, informando anche che la durata del relativo procedimento amministrativo, stante la complessità derivante dal numero di domande che potranno essere presentate, è stata stabilita in 150 ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 6 agosto 2021) È stato approvato dalla Giunta regionale il Regolamento per la definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione, l’erogazione e la rendicontazione dei contributi ai proprietari degli edifici contenenti, a sostegno delle spese perdi investimento. Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano, informando anche che la durata del relativo procedimento amministrativo, stante la comtà derivante dal numero di domande che potranno essere presentate, è stata stabilita in 150 ...

