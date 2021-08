Federica Panicucci fatta fuori da Mattino 5 | la possibile sostituta

(Di venerdì 6 agosto 2021) Mediaset testa la giornalista del Tg5 Alberto Dondolo ha lanciato una nuova e clamorosa indiscrezione sulla sua rubrica. Questa volta a finire nel mirino del giornalista,che pare sia statada5. Attualmente, il suo programma che ha tenuto compagnia gli italiani per un anno intero, è in vacanza e L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Ultime Notizie dalla rete : Federica Panicucci

cattura l'attenzione dei fan con una posa a bordo vasca da urlo. Fisico statuario ma c'è un però... Tra le bellezze di Instagram più acclamate del momento non poteva mancare il ...Un test a sorpresa, questo, voluto dai vertici di Cologno Monzese per valutare il rapporto costi - benefici della conduzione invernale di Mattino 5 di. Su Oggi si legge: "...Quanto ha guadagnato Amadeus per la conduzione del Festival di Sanremo? Ecco l’incredibile cifra stellare. Il famoso conduttore televisivo Amadeus è ormai da anni uno dei volti più famosi della televi ...Il giornalista di Dagospia ha fatto sapere che a Mediaset si sta testando l’anti - Panicucci. Come è noto, Mattino Cinque in vacanza è stato ...