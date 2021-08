(Di venerdì 6 agosto 2021) Sale ancora il numero dei pazienti positivi al coronavirus che si trovano in rianimazione: sono 277. Le persone ricoverate nelle altre aree mediche sono invece 2.499. Secondo il bollettino del ministero della Salute del 6 agosto, i nuovi casi in Italia sono 6.599, su 244.657 tamponi

Advertising

fanpage : Mentre Pfizer e Moderna aumentano il prezzo dei proprio vaccini contro il Covid la piccola Cuba punta a diventare u… - LaStampa : Covid, Pfizer e Moderna aumentano i prezzi dei vaccini per l'Ue - Adnkronos : Secondo quanto riporta Ft, #Pfizer ha aumentato il prezzo del proprio vaccino di oltre il 25% e #Moderna di oltre i… - ColecchiAle93 : RT @SkyTG24: Covid, aumentano terapie intensive (+9) e ricoveri ordinari (+40). I DATI - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Covid, in Italia aumentano i poveri ma anche i super-ricchi. E la politica è prigioniera della bolla. Su FQ MillenniuM… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumentano

Sky Tg24

Nel 2020, anno del, in Italia le famiglie povere sono aumentate del 20%, ma i multimilionari sono aumentati di più: 28%. I dati sono dell'Istat, e da qui parte la copertina di FQ MillenniuM , diretto da Peter ...Sono 526, in Campania, i casi positivi alsu 8.609 tamponi molecolari esaminati. Dopo il balzo di ieri, torna nella media il tasso di ... mentrei ricoveri in degenza (oggi 257 posti ...Sono 4.366 i morti con coronavirus con un aumento rispetto a quanto comunicato ieri da Regione Liguria di zero. Sono 2788 i positivi accertati finora e malati, con una aumento rispetto a quanto comuni ...Aumentano i contagi Covid e per questo motivo A' Chiena a Campagna è stata sospesa. la decisione del sindaco Monaco ...