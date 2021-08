Covid | 6599 casi e 24 morti Rezza | La crescita decelera | cauto ottimismo

(Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 6.599 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.230. Sono invece 24 le vittime in un giorno (ieri erano state 27). Sono 277 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per ilin Italia, 9 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 32 (ieri erano 25). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.449, 40 in più rispetto a ieri. “L’aumento sembra averto, ma l’incidenza tende a crescere anche se più lentamente rispetto al passato: quindi è bene continuare a mantenere comportamenti prudenti e misure ...

Corriere della Sera

I nuovi casi registrati in Toscana sono 734 ( - 31) su 15763 test effettuati di cui 9164 tamponi molecolari etest rapidi. Il tasso dei nuovi positivi scende al 4,6%. I vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 4.264.483. Gli attualmente positivi sono oggi 9.682, +6,5% rispetto a ieri. I ...Lotta alla pandemia. Le autorità britanniche hanno deciso di offrire un'alternativa al vaccino antidi AstraZeneca non più solo alle persone sotto i 30 anni, ma a tutti gli under 40. Lo ha annunciato il Joint Committee on Vaccination and Immunisation, organismo scientifico che assiste il ...In Italia altri 6.599 casi di positività al Covid-19 (ieri erano stati 7.230). Lo comunica il bollettino nazionale sull’epidemia diffuso dal ministero della Salute venerdì 6 agosto 2021. Sono invece ...Sono 6.599 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 7.230, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.383.787 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guarit ...