C’è un esopianeta potenzialmente abitabile a “soli” 35 anni luce da noi?

(Di venerdì 6 agosto 2021) (foto: Eso/M. Kornmesser)Ci sono novità sul nostro vicino di casa L98-59: il sistema planetario a35dalla Terra ospita pianeti simili a quelli del nostro sistema solare interno e potrebbe averne anche uno roccioso nella fascia. A scoprirlo è stato un team internazionale di astronomi, tra cui anche ricercatori del nostro Inaf, che si è avvalso del Very Large Telescope (Vlt) dell’Osservatorio europeo australe (Eso), in Cile. I risultati sono pubblicati sulla rivista Astronomy & Astrophysics. Come Venere, ma più piccolo Che attorno alla stella nana rossa L98-59 orbitassero tre pianeti si sapeva ...