Alperia, in 1° sem. ricavi +30% a 829 mln e utile raddoppia a 32,3 mln (Di venerdì 6 agosto 2021) ricavi e utili in crescita per Alperia nel primo semestre. Il gruppo chiude il periodo con ricavi complessivi di Gruppo attestati a 828,5 milioni di euro, in aumento rispetto all’anno scorso (+ 193,3 milioni). Nel semestre la produzione idroelettrica è risultata in riduzione del 13% rispetto a quella dello stesso periodo dell’anno precedente; per contro, il prezzo medio dell’energia registrato presso la Borsa elettrica è stato pari a poco meno di 67 euro/MWh, più che raddoppiando il dato del 2020 (pari a poco più di 32 euro/MWh), che aveva subìto gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del Covid – 19. L’ebitda ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021)e utili in crescita pernel primo semestre. Il gruppo chiude il periodo concomplessivi di Gruppo attestati a 828,5 milioni di euro, in aumento rispetto all’anno scorso (+ 193,3 milioni). Nel semestre la produzione idroelettrica è risultata in riduzione del 13% rispetto a quella dello stesso periodo dell’anno precedente; per contro, il prezzo medio dell’energia registrato presso la Borsa elettrica è stato pari a poco meno di 67 euro/MWh, più chendo il dato del 2020 (pari a poco più di 32 euro/MWh), che aveva subìto gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del Covid – 19. L’ebitda ...

Advertising

lifestyleblogit : Alperia, in 1° sem. ricavi +30% a 829 mln e utile raddoppia a 32,3 mln - - zazoomblog : Alperia in 1° sem. ricavi +30% a 829 mln e utile raddoppia a 323 mln - #Alperia #ricavi #utile #raddoppia - fisco24_info : Alperia, in 1° sem. ricavi +30% a 829 mln e utile raddoppia a 32,3 mln: Ricavi e utili in crescita per Alperia nel… - TV7Benevento : Alperia, in 1° sem. ricavi +30% a 829 mln e utile raddoppia a 32,3 mln... - italiaserait : Alperia, in 1° sem. ricavi +30% a 829 mln e utile raddoppia a 32,3 mln -