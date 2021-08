Al Sud spunta il murale ' Matteo il vucumprà' Salvini | Io nero? Non sono troppo male

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 6 agosto 2021) Lo street artist palermitano TvBoy torna a stupire tutti con un altroche sa di provocazione, questa volta nella sua amata terra. Il protagonista del dipinto è, raffigurato nelle vesti di un venditore ambulante collocato lungo via del Crocifisso, la strada per arrivare a Taormina. Si chiama "il" ed è l'ultima installazione artistica urbana di Salvatore Benintende, in arte TvBoy. Non è la prima volta che l'artista siciliano sceglie il leader della Lega per sfoggiare la sua innegabile creatività. Già tre anni fa spuntò un'opera omonima realizzata ai Giardini Naxos: ...