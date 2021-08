(Di giovedì 5 agosto 2021) Attraverso un comunicato stampa,annuncia oggi una riduzione del 20% sul prezzoin Italia, passando da €4.99 a €3.99. Gli utenti cominceranno a vedere il cambiamento di prezzo entro una settimana, in quanto si tratta di un rollout graduale. Quando è stato annunciato il rollout, a livello globale, deilocalizzati,ha spiegato il motivo per cui l'azienda ritiene che questa mossa aumenterà sia l'accessibilità per la community che le entrate per i partner e gli affiliati. L'annuncio include anche i dettagli su un ...

Advertising

Eurogamer_it : #Twitch abbassa i prezzi degli abbonamenti del 20%. - GamingTalker : Twitch abbassa il prezzo degli abbonamenti del 20% in Italia, cambierà dalla prossima settimana… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitch abbassa

GamingTalker

XIAOMI SMART LIFE - REPLAY ISCRIVITI AL CANALEHDBLOG In evidenza Live terminato! Grazie per ...Eventi Xiaomi Articolo Xiaomi 'rinfresca' il Mi 11 Ultra con un aggiornamento chele ...... per tutti e quattro i personaggi, sinotevolmente più lontani siamo dal nostro bersaglio, ... I più letti adessobanna Amouranth per le sue dirette ASMR, la streamer risponde alle ...Twitch ha ora abbassato del 20% il prezzo dell'abbonamento in Italia. Ecco tutti i dettagli sulla novità del servizio Amazon.. Twitch ha annunciato che, a partire da oggi, il prezzo dell'abbonamento ...Attraverso un comunicato stampa, Twitch annuncia oggi una riduzione del 20% sul prezzo degli abbonamenti in Italia, passando da €4.99 a €3.99. Gli utenti cominceranno a vedere il cambiamento di prezzo ...