Tokyo 2020 | gol incredibile direttamente da calcio d’angolo di Megan Rapinoe VIDEO

(Di giovedì 5 agosto 2021) E’ un gol pazzesco quello diin Usa-Australia, match per la finale di bronzo vinto dalle statunitensi per 4-3. Il primo gol di questa pirotecnica partita è unbattutadada parte della fuoriclasse americana che sorprende il portiere australiano e fa insaccare la sfera con una traiettoria meravigliosa. Andiamo a vedere di seguito il gol sopra raccontato. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Viviana è stata anche la prima karateka italiana a qualificarsi ai Giochi olimpici di. Un importante riconoscimento per la carriera di un'atleta che da 15 anni è ai vertici internazionali della ...... chi è la karateka K1 Rizza, medaglia d'argento nella canoa SPORT Paltrinieri medaglia d'oro nella 10 km di fondo, le 5 medaglie dell'Italia del 5 agosto ORO A STANO. Sara Simeoni , ...Milano, 5 ago. (askanews) - 'Sono contento perché i risultati non sono arrivati subito, non sono stati così immediati, in questi anni ho sofferto ...TOKYO, 05 AGO - Nel torneo di pallavolo maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020, la finale per la medaglia d'oro sarà tra Russia e Francia, che in semifinale hanno sconfitto rispettivamente Brasile (3- ...