The Witcher 3: il cosplay di Triss di mira_ladovira è sontuoso – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 5 agosto 2021) Il cosplay di Triss di mira ladovira ci propone una versione sontuosa della maga di The Witcher 3, in uno dei suoi migliori abiti.. The Witcher 3 Wild Hunt è stato pubblicato molti anni fa, ma ancora oggi è estremamente apprezzato e sono in molti che attendono la versione PS5 e Xbox Series XS. Anche il mondo del cosplay non riesce a mettere da parte i personaggi del gioco che vengono spesso raffigurati nelle loro molteplici forme. Un esempio è quanto proposto da mira ladovira: ecco il suo cosplay di Triss Merigold. Come potete vedere, inoltre, il post su Instagram di mira ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 5 agosto 2021) Ildidi mira ladovira ci propone una versione sontuosa della maga di The3, in uno dei suoi migliori abiti.. The3 Wild Hunt è stato pubblicato molti anni fa, ma ancora oggi è estremamente apprezzato e sono in molti che attendono la versione PS5 e Xbox Series XS. Anche il mondo delnon riesce a mettere da parte i personaggi del gioco che vengono spesso raffigurati nelle loro molteplici forme. Un esempio è quanto proposto da mira ladovira: ecco il suodiMerigold. Come potete vedere, inoltre, il post su Instagram di mira ...

Advertising

m_sourpatch : Il mio compleanno si avvicina e non posso fare a meno di pensare che quel qualcuno che ha smesso di parlarmi da mes… - BonadonnaMarco : RT @Eurogamer_it: In Polonia gli alberi storici hanno i nomi dei personaggi di #TheWitcher. - PlanetR7_ : The Witcher 3 stupisce ancora e un giocatore scopre una missione rara dopo 600 ore - itsgiammibitch : @NarcisoPerry Ni no kuni, The Witcher, Skyrim, Bayonetta, Ori (entrambi) - zazoomblog : The Witcher: in Polonia 7 alberi storici sono stati chiamati come Geralt Yennefer e gli altri – NotiziaVideogiochi… -