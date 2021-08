Roma | 21enne lascia un biglietto ai genitori | ‘Addio | non provate a fermarmi’

(Di giovedì 5 agosto 2021) “Addio, voglio farla finita” ha poi sbattuto la porta ed è scappato via. Al suono di queste parole, la famiglia del giovanesi è immediatamente allarmata. I, spaventati, hanno chiamato la Polizia di Stato, avvisandoli delle intenzioni del figlio – il quale purtroppo soffre di problemi psichiatrici. Al suono di un tentato suicidio gli agenti si sono attivati in men che non si dica, avvisando una volante del Commissariato Trastevere i poliziotti si sono diretti subito verso Ponte Sisto: immaginando che il giovane avesse scelto quel luogo per farla finita. Leggi anche: ‘Sono disperato, mi voglio ammazzare’: sale sul cornicione di Ponte ...

Una strepitosa Sarah Jodoin di Maria, al debutto olimpico, si qualifica per la semifinale dalla piattaforma, in programma giovedì alle ore 3.00 italiane. Solidissima la prova della 21enne italocanades ...
La storia di Giuseppe Larosa: in tre anni ha moltiplicato le vendite online di arance e altra frutta siciliana. Fatturato a un milione ...