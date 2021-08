Rendere inutilizzabile il telefono rubato (Di giovedì 5 agosto 2021) Non tutti sanno che, sugli smartphone moderni esiste un sistema che rende lo smartphone impossibile da utilizzare se viene perso o rubato. Questa tecnologia antifurto, inclusa in ogni smartphone Android e su iPhone, permette, in caso di furto o smarrimento, di cancellare tutti i dati presenti sul cellulare ed anche di bloccare e resettare il dispositivo. La cosa bella è che il comando di reset è quasi un comando di distruzione del cellulare, che diventa inutilizzabile da qualsiasi altra persona se non utilizza uno degli account già utilizzati per accedere al telefono. Attivare il "Kill Switch" è piuttosto semplice su iPhone e su cellulari ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 5 agosto 2021) Non tutti sanno che, sugli smartphone moderni esiste un sistema che rende lo smartphone impossibile da utilizzare se viene perso o. Questa tecnologia antifurto, inclusa in ogni smartphone Android e su iPhone, permette, in caso di furto o smarrimento, di cancellare tutti i dati presenti sul cellulare ed anche di bloccare e resettare il dispositivo. La cosa bella è che il comando di reset è quasi un comando di distruzione del cellulare, che diventada qualsiasi altra persona se non utilizza uno degli account già utilizzati per accedere al. Attivare il "Kill Switch" è piuttosto semplice su iPhone e su cellulari ...

Efisio31251859 : RT @iofausto: Le coincidenze Casuali , chissà come mai dove c'è PD c'è sempre un attacco Hacker a far sparire o rendere inutilizzabile i da… - donyp00288476 : RT @iofausto: Le coincidenze Casuali , chissà come mai dove c'è PD c'è sempre un attacco Hacker a far sparire o rendere inutilizzabile i da… - buronjek : RT @iofausto: Le coincidenze Casuali , chissà come mai dove c'è PD c'è sempre un attacco Hacker a far sparire o rendere inutilizzabile i da… - guig73 : RT @iofausto: Le coincidenze Casuali , chissà come mai dove c'è PD c'è sempre un attacco Hacker a far sparire o rendere inutilizzabile i da… - AndreaLisi15 : RT @iofausto: Le coincidenze Casuali , chissà come mai dove c'è PD c'è sempre un attacco Hacker a far sparire o rendere inutilizzabile i da… -

Ultime Notizie dalla rete : Rendere inutilizzabile Ransomware, il malware più pericoloso che colpisce chiunque ... rendendolo di fatto inutilizzabile per l'utente. Dopo aver infettato un computer, il ransomware ... Ho inserito anche due link ad altre fonti autorevoli per rendere l'articolo più completo Link Interno ...

Non trattiamo coi cyber - ricattatori. Cos'ha detto Lamorgese al Copasir ... oltre ai dati, è stato crittato, ovvero reso inutilizzabile, il loro backup. Un passaggio che rende più lunga e faticosa l'operazione di recupero delle informazioni sottratte. A rendere ...

Group-IB, la protezione contro i rischi digitali diventa proattiva Data Manager Online Instagram, molti utenti segnalano l'errore "Riprova più tardi" senza un apparente motivo In queste ultime ore molti utenti stanno segnalando il verificarsi di questo errore, relativo però ad azioni basilari come ad esempio anche un semplice scroll per aggiornare il feed, rendendo praticam ...

Usa: Biden firma memorandum su attacchi hacker, "rafforzare obiettivi critici" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 28 lug - Il presidente americano Joe Biden siglera' stamattina un memorandum volto a rafforzare la sicurezza informatica delle infrastrutture critiche di Pae ...

... rendendolo di fattoper l'utente. Dopo aver infettato un computer, il ransomware ... Ho inserito anche due link ad altre fonti autorevoli perl'articolo più completo Link Interno ...... oltre ai dati, è stato crittato, ovvero reso, il loro backup. Un passaggio che rende più lunga e faticosa l'operazione di recupero delle informazioni sottratte. A...In queste ultime ore molti utenti stanno segnalando il verificarsi di questo errore, relativo però ad azioni basilari come ad esempio anche un semplice scroll per aggiornare il feed, rendendo praticam ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 28 lug - Il presidente americano Joe Biden siglera' stamattina un memorandum volto a rafforzare la sicurezza informatica delle infrastrutture critiche di Pae ...