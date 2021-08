Michael Ballack, suo figlio è morto in un incidente: dramma per il calciatore (Di giovedì 5 agosto 2021) Emilio Ballack,18 anni, figlio dell'ex centrocampista della nazionale tedesco Michael Ballack.è morto oggi 5 agosto 2021 in Portogallo per un incidente mentre era su un quad. Emilio Ballack, figlio dell'ex centrocampista della nazionale tedesca Michael Ballack, è morto oggi giovedì 5 agosto in Portogallo: il ragazzo si trovava su un quad che si è ribaltato, gli inquirenti stanno provando a stabilire la causa dell'incidente che è avvenuto nella tenuta di famiglia. Michael ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 5 agosto 2021) Emilio,18 anni,dell'ex centrocampista della nazionale tedesco.èoggi 5 agosto 2021 in Portogallo per unmentre era su un quad. Emiliodell'ex centrocampista della nazionale tedesca, èoggi giovedì 5 agosto in Portogallo: il ragazzo si trovava su un quad che si è ribaltato, gli inquirenti stanno provando a stabilire la causa dell'che è avvenuto nella tenuta di famiglia....

Advertising

sportface2016 : Dramma per Michael #Ballack, morto il figlio ad appena 18 anni per un incidente col quad - TuttoMercatoWeb : Tragedia in Portogallo, il figlio diciottenne di Michael Ballack muore in un incidente d'auto - chillishgr : RT @CalcioPillole: Tragedia per l'ex giocatore tedesco Michael Ballack. Suo figlio Emilio, appena 18 anni, è stato coinvolto in un grave in… - SilviaPrato1 : RT @sportface2016: Dramma per Michael #Ballack, morto il figlio ad appena 18 anni per un incidente col quad - ultimenews24 : Tragedia per Michael Ballack. Il figlio dell'ex nazionale tedesco, il 18enne Emilio, è morto la scorsa notte a caus… -