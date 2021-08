Maneskin – In uscita “I wanna be your slave” con Iggy Pop (Di giovedì 5 agosto 2021) Soddisfazione per i Maneskin, domani 6 agosto è in uscita “I wanna be your slave” con Iggy Pop: “Siamo cresciuti ascoltando le sue canzoni” Numeri impressionanti per i Maneskin, che figurano tra i 13 artisti più ascoltati al mondo su Spotify con oltre 51 milioni di ascoltatori mensili e più di 2 miliardi e mezzo di streaming totali in digitale. Successo e soddisfazioni non si fermano. Hanno infatti annunciato una versione inedita di “I wanna be your slave”, che vedrà la collaborazione di una leggenda del rock: ... Leggi su atomheartmagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) Soddisfazione per i, domani 6 agosto è in“Ibe” conPop: “Siamo cresciuti ascoltando le sue canzoni” Numeri impressionanti per i, che figurano tra i 13 artisti più ascoltati al mondo su Spotify con oltre 51 milioni di ascoltatori mensili e più di 2 miliardi e mezzo di streaming totali in digitale. Successo e soddisfazioni non si fermano. Hanno infatti annunciato una versione inedita di “Ibe”, che vedrà la collaborazione di una leggenda del rock: ...

Advertising

giovannizambito : @thisismaneskin MÅNESKIN WITH IGGY POP: 'I WANNA BE YOUR SLAVE' IN USCITA VENERDÌ 6 AGOSTO 2021 - giovannizambito : - _SaraC_92 : RT @ESCitanews: In uscita la collaborazione dei @thisismaneskin con il rocker @IggyPop ???? #Eurovision #iwbys - SMSNEWSOFFICIAL : I @thisismaneskin annunciano un’inedita, straordinaria versione di “I WANNA BE YOUR SLAVE” in collaborazione con l… - MontiFrancy82 : I @thisismaneskin annunciano un’inedita, straordinaria versione di “I WANNA BE YOUR SLAVE” in collaborazione con l… -