Lukaku | addio all' Inter | parte la contestazione dei tifosi

Advertising

DiMarzio : @Inter e #Lukaku sarà addio. Il belga ha fatto sapere che vuole il @ChelseaFC. Ora manca l'accordo tra #Inter e… - Glongari : #Inter dopo l’addio di #Lukaku si va dritti su #Zapata dell’#Atalanta come raccontato da @AlfredoPedulla. L’obietti… - Gazzetta_it : Buongiorno con la #primapagina di oggi: Lukaku verso l'addio all'Inter Alle Olimpiadi Italia a gonfie vele Il sogno… - SmorfiaDigitale : Tuttosport: 'Lukaku e un ritorno in Premier da star. Ecco perch dir addio all'In... - GiacomoBisconti : @maestroleone @g_lascala a pensare che gli interisti stavano godendo per l'addio di Donnarumma... Ma anche Lukaku n… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku addio

L'esito sembra ormai segnato, in attesa dell'ultimo rilancio del Chelsea a quota 130 milioni, Romelue l' Inter sono ormai pronti a dirsi. L'intenzione degli inglesi è di chiudere l'affare entro 48 ore, in modo da avere Big Rom già a disposizione per la Supercoppa eruopea di mercoledì ...Inter, l'diè la goccia che fa traboccare il vaso La partenza diha l'effetto della goccia che fa traboccare il vaso. La presa di posizione è nient'altro che la sintesi del ...Uno Scudetto non si vende, uno Scudetto si difende. Cosa farà ora il tecnico se il post Lukaku sarà votato al 'risparmio'?L’ex Berti non ci sta: “Se Lukaku resta, pago io”. E arrivano anche le prese in giro via web: “Il piano? Vendere tutti” ...