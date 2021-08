LIVE Tokyo 2020 – Karate: kata maschile con Mattia Busato, aggiornamenti in DIRETTA (Di venerdì 6 agosto 2021) La DIRETTA scritta del kata maschile di Karate con Mattia Busato, valevole per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurro gareggerà alle ore 3 italiane di venerdì 6 aprile nell’elimination round, mentre alle 4:25 sarà la volta del ranking round. Eventuale finale per il bronzo alle 12:30, oppure per l’oro alle ore 12:50. Di seguito il programma completo. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA aggiornata minuto per minuto. COME SEGUIRE L’ELIMINATION ROUND IN DIRETTA IL CALENDARIO DEL Karate Segui il ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Lascritta deldicon, valevole per le Olimpiadi di. L’azzurro gareggerà alle ore 3 italiane di venerdì 6 aprile nell’elimination round, mentre alle 4:25 sarà la volta del ranking round. Eventuale finale per il bronzo alle 12:30, oppure per l’oro alle ore 12:50. Di seguito il programma completo. Sportface.it seguirà l’evento con unaaggiornata minuto per minuto. COME SEGUIRE L’ELIMINATION ROUND INIL CALENDARIO DELSegui il ...

Advertising

Eurosport_IT : 4x100 maschile in finale ? Weir quinto nel lancio del peso ?????? Record italiano nella 4x100 femminile ?????? Ecco cosa… - sportface2016 : #Tokyo2020 #Karate Live dal Nippon Budokan di Tokyo, @matmosciatti11 pronto per gli aggiornamenti in diretta ?? L… - Mirko79045720 : RT @fanpage: Alla cerimonia di chiusura il nostro Marcell #Jacobs porterà il tricolore - 090176ALE : RT @fanpage: Alla cerimonia di chiusura il nostro Marcell #Jacobs porterà il tricolore - fanpage : Alla cerimonia di chiusura il nostro Marcell #Jacobs porterà il tricolore -